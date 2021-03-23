إسقاط طائرة تجسس أمريكية مقاتلة نوع MQ9 في أجواء مارب



وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الثلاثاء أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مارب.



وأوضح العميد سريع أن عملية الاستهداف والاسقاط تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.



وذكر مصدر عسكري للمسيرة أن طائرة MQ9 الأمريكية التي تم إسقاطها في أجواء مارب كانت قد نفذت أعمال قتالية في مديريات صرواح ورغوان ومدغل.



يشار إلى أن هذه هي الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ بدأ العدوان الغاشم على البلد.