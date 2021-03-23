العراق يتجاوز 800 الف اصابة بفيروس كورونا

ووفق الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة العراق فان إجمالي إصابات العراق تجاوز 803 الآف و41 إصابة وبلغ إجمالي حالات الشفاء 723 الفاً و286 حالة بنسبة 90.1%.