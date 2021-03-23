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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 20:10
العراق يتجاوز 800 الف اصابة بفيروس كورونا
ووفق الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة العراق فان إجمالي إصابات العراق تجاوز 803 الآف و41 إصابة وبلغ إجمالي حالات الشفاء 723 الفاً و286 حالة بنسبة 90.1%.
مصدر :
وكالات
رقم :
923087
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