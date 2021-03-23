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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 20:14

مبعوثة أممية: اجتماع تركيا فرصة أخرى لحل سياسي شامل وعادل

مبعوثة أممية: اجتماع تركيا فرصة أخرى لحل سياسي شامل وعادل

ولفتت لايونز إلى أن "اجتماع ​تركيا​ فرصة أخرى لحل سياسي شامل وعادل، وهو مكمل لمفاوضات الدوحة"، مؤكدةً أن "المشاركين في اجتماع ​موسكو​ أبدوا رغبة في زخم جديد بالمفاوضات الأفغانية" حسبما افاد موقع النشرة.

وكانت لايونز التقت في وقت سابق وفداً من حركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة، بحثت معه تسريع المفاوضات المباشرة مع الحكومة للتوصل لتسوية في البلاد.

وفي سياق متصل، حث المجتمعون في ​مؤتمر موسكو​، ​الحكومة الأفغانية​ وطالبان على "الانخراط في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية، وعلى ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قِبل الإرهابيين لتهديد أية دولة أخرى".

ويعتبر هذا المؤتمر، اجتماع تمهيدي لمؤتمر إسطنبول، الذي سيُعقد الشهر المقبل في تركيا، بهدف تسريع عملية التفاوض بين الحكومة و"طالبان"، والتوصل إلى تسوية نهائية بينهما.
مصدر : وكالات
رقم : 923089
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