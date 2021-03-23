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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 20:42

روسيا تؤكد ضرورة رفع الحصار البحري والجوي والبري عن اليمن بشكل كامل

روسيا تؤكد ضرورة رفع الحصار البحري والجوي والبري عن اليمن بشكل كامل
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته الثلاثاء: "أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحن، خلال مؤتمر صحفي خاص عقده يوم 22 مارس، عن مبادرة من قبل المملكة للتسوية السلمية للأزمة في الجمهورية اليمنية... ترحب موسكو بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتناحرة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة: "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. ننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

وأوضحت الخارجية الروسية: "هذا الأمر يشمل رفع الحصار البحري والجوي والبري عن أراضي البلد بشكل كامل، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية العاجلة الأخرى الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الحرجة في الجمهورية اليمنية".

وأكدت روسيا في البيان عزمها "مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، مع التشجيع النشط لكل من عبد ربه منصور هادي وقيادة أنصار الله على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
رقم : 923091
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