إنتكاسة شبكة الإعلام العراقية بعد عودة عناصر البعث الى إدارتها

بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، صدر القرار المرقم (6) في يونيو 2003 الذي نص على تأسيس شبكة الإعلام العراقية بوصفها هيئة مستقلة للإعلام تحل محل وزارة الإعلام المنحلة، والتي كانت تمتلك في بداية تأسيسها محطة تلفزيونية ومحطتين إذاعيتين، وتم تكليف ”سايمون هالسوك“ المتحدث الرسمي والمشرف على سلطات الأمم المتحدة في كوسوفو بالإشراف على شبكة الإعلام العراقية وتنظيم الأنشطة الإعلامية في العراق .



حرصت الإدارة الامريكية على أن يكون لديها أذرعاً في كل مفصل من مفاصل الدولة الرسمية والإعلامية، خصوصاً وأن دور الاعلام في هذه المرحلة كبير وحساس، فسعت بكل الوسائل الى إيصال شخصيات لها توجه ورؤية أقرب اليها اليوم.



وبعد مرور أكثر من 17 عام على تأسيس شبكة الاعلام العراقي وعلى الرغم من أن هناك الكثير من القنوات الفضائية التي تنتمي الى المحور الممانع وخطابها الإعلامي صريح وواضح ضد سياسية محور الشر الأمريكي السعودي، الا أننا في الفترة الأخيرة وجدنا تحولاً خطيراً في إدارة الشبكة قد يهدد مصداقية وتوجه الإعلام العراقي.



ويكمن هذا الخطر في تسلم بعض الشخصيات البعثية مناصب إدارية مهمة، مثل: منصب رئيس شبكة الإعلام العراقية الذي تربع عليه (نبيل جاسم ) البعثي السابق، والذي كان يحرض على قمع الإنتفاضة الشعبانية المباركة وصاحب التاريخ الحافل بالولاء والتطبيل والمباركة للنظام العراقي السابق، وله مقالات موثقة تبين مدحة ودعمه للسلطة آنذاك، وهو مشمول بقانون اجتثاث البعث الذي تحول فيما بعد الى قانون المساءلة والعدالة، ومدير مكتبه الذي لا يختلف عنه (صباح علال زاير ) عضو حزب البعث السابق والوكيل الأمني السابق، والكثير من أبناء البعثيين المشمولين بالإجتثاث مثل رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام جعفر محمد الونان ابن عضو شعبة حزب البعث محمد الونان، ومدير قناة العراقية عباس حمزة جخيور ابن الرفيق حمزة جخيور، ونصير حيدر لازم مدير المكاتب الخارجية في قناة العراقية وابن الدكتور حيدر لازم، وهو عضو شعبة ومشمول بقانون اجتثاث البعث .



هذه عينة بسيطة من تسلل الصداميين وأبناءهم على رأس المؤسسة الإعلامية، لذلك فقد لا نستغرب عندما نرى ان الإعلام العراقي يطير مع سرب المقاومة، وبعض قنواته تغرد خارج سربه خصوصاً وأن هناك قنوات عراقية تلتزم الخطاب الأمريكي وتتوجه إعلامياً ضد المحور المقاوم. وهذا يشكل خطراً حقيقياً لمستقبل ومصداقية الاعلام في العراق، خصوصاً وأن الشخصيات التي كانت تصرح علناً بأن سبب دمار العراق هو انتمائه الى محور المقاومة، وإن الجمهورية الاسلامية هي من دمرت العراق.



نفس هذه الشخصيات اليوم، تدير شبكة الإعلام العراقية، والايام المقبلة ستكشف ما في جعبة هؤلاء ومن خلفهم واشنطن، التي تحركهم وفق أهوائها.