مصدر يكشف طلب جديد للعراق بشأن انسحاب القوات الامريكية

وقال المصدر للفرات نيوز ان" العراق طلب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن".



واشار ان" جولة الحوار ستكون باتجاه انسحاب وجبة جديدة من القوات الامريكية قريبا".



وكان وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر سي ميللر، اعلن بأن واشنطن قررت سحب قواتها من العراق بحسب اوامر الرئيس جو بايدن.



وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي من البنتاغون، انه سيتم سحب حوالي 500 جندي من العراق وترك نحو 2500 اخرين.



واكد ذلك رئيس الجمهورية برهم صالح في مقابلة تلفزيونية، بالقول أن، هناك تقليل لعدد القوات الأميركية وحسب المعطيات الموجودة من الأجهزة الأمنية العراقية، فإن العدد لا يتجاوز 2500 في هذه اللحظة.