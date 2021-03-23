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الثلاثاء 23 آذار 2021 ساعة 22:57

بايدن يدعو الى حظر الأسلحة الهجومية في اميركا

بايدن يدعو الى حظر الأسلحة الهجومية في اميركا
وخلال مؤتمر صحفي، لفت بايدن إلى أن "مدينة أميركية جديدة تعاني من ​العنف المسلح​"، مؤكداً أن "المسؤولين سيطلعونني على كل جديد بخصوص حادثة كولواردو التي أودت بحياة 10 أشخاص، وشردت عائلات أخرى باعتداء بالسلاح، ولا يمكنني أن أتخيل إحساس العائلات التي فقدت أفراداً منها بالحادث".

وفي سياق متصل دانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حادث إطلاق النار الجماعي في مدينة بولدر بولاية كولورادو والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت هاريس للصحفيين بعد أن أدى وليام بيرنز، قسم تسلم مهامه كمدير لوكالة المخابرات المركزية، إنه "أمر مأساوي ومحير للغاية.. 10 أشخاص يقضون يومهم ويعيشون حياتهم ولم يقوموا بإزعاج أي شخص وضابط شرطة يقوم بواجباته وبشجاعة وبطولة كبيرة".
مصدر : وكالات
رقم : 923109
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