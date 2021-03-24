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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 08:32

ايران تحذر من استغلال بعض الدول لحقوق الانسان

ايران تحذر من استغلال بعض الدول لحقوق الانسان
وتأتي تصريحات اسماعيل بقائي هاماني في الكلمة التي ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الانسان والتي ندد خلالها بتبني بريطانيا لمشروع قرار في مجلس حقوق الانسان حول حقوق الانسان في ايران، مشيرا الى أن بعض الدول لا تلتزم بأية قيود وأطر في استغلال حقوق الانسان.

وأوضح بقائي هامانة بأنه لا يحق للذين وضعوا التقرير وتبنوه بأن يزعموا أنهم يسعون الى تحسين وضع حقوق الانسان في ايران، لأن مزاعمهم تتعارض مع ممارساتهم ضد الشعب الايراني، داعيا سائر الدول المحايدة الى التصدي لاساليب هذه الدول في هدر قيمة وكرامة مجلس حقوق الانسان.

ونوه بقائي هامانة بدعم هذه الدول لبدعة التصويت على استمرار مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران مشيرا الى أن هذا الاجراء فرضته هذه الدول على مجلس حقوق الانسان، ولفت الى التناقض السافر بين تصريحات وسلوكيات بعض الدول تجاه حقوق الانسان مستدلا على رأيه بالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني والذي أكد خلالها أن قضية حقوق الانسان لا مكان لها في العلاقات التجارية بين بلاده وسائر الدول.

وشدد على أن بعض الدول كبريطانيا واميركا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وكندا لها اليد الطولى في استغلال حقوق الانسان لتحقيق أغراض سياسية ضد الدول المعارضة لها، وفي نفس الوقت فان هذه الدول تشارك بشكل مباشر بقتل المدنيين والأبرياء في اليمن من خلال بيع الأسلحة لدول العدوان.
مصدر : وكالات
رقم : 923137
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