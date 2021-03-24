المنفي: الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وكشف المنفي إعادة فرنسا فتح سفارتها في ليبيا الإثنين المقبل، مشيرًا إلى تلقيهم «دعمًا كبيرًا» من باريس لإعادة الاستقرار إلى البلاد ولضمان الوصول إلى موعد الانتخابات.



وأثنى المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الثلاثاء، في ختام أول زيارة خارجية له على جهود باريس في تشكيل السلطة التنفيذية، التي أنتجت «مرحلة توحيد المؤسسات»، لافتًا إلى حدوث آخر خطوة في ليبيا اليوم الثلاثاء لتوحيد المؤسسات، في إشارة إلى تسليم الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة حسبما افاد موقع بوابة الوسط.



واستقبل امس الثلاثاء ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسي في أول زيارة خارجية للمنفي منذ توليه منصبه.