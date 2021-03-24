وقال الحساب الرسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين على "تويتر"، إن الطرفين اتفقا على تبادل التعاون في المجالات الطبية والتدريب والابتكار والبحوث.



فيما كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد بين مدير عام مركز شيبا الطبي إسحاق كريس، والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية أحمد الأنصاري.



ووفق الصحيفة، من المرتقب أن يتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الأنصاري إلى الاراضي المحتلة.



ويأتي هذا التعاون ضمن إطار معاهدة التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" مع عدد من الدول العربية.



في وقت سابق من الشهر الحالي، ناقشت البحرين فرص الاستثمار مع الكيان الإسرائيلي بعد اجتماع افتراضي عقده الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة خالد الرميحي، مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي آفي سمحون.



ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فإن الطرفين بحثا خلال الاجتماع عددا من القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية مشتركة من الممكن الاستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين.