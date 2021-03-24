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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 09:50

‘‘حماس‘‘: تدهور صحة الخضري المعتقل بالسعودية

‘‘حماس‘‘: تدهور صحة الخضري المعتقل بالسعودية
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "الخضري (83 عاما) يعاني من أوضاع صحية صعبة داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر".

وأضاف قاسم: "الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون فاقمت من وضعه الصحي".

وأوضح قاسم أن الخضري معتقل بدون "أي تهمة، ودون ارتكاب أي جرم"، ودعا قاسم السلطات السعودية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الخضري، وجميع المعتقلين.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كشفت مؤخرا عن تدهور طرأ على صحة الخضري، وعدم حصوله على رعاية طبية كاملة، وظروف اعتقال سيئة.

ولفتت المنظمة إلى أن الخضري لم تتح له إمكانية التواصل مع محاميه لمدّة طويلة، فضلا عن انتهاكات للمتطلبات القانونية للمحاكمة، التي يخضع لها مع نجله الدكتور هاني.

والخضري معتقل منذ 2019، مع العشرات من الفلسطينيين في السعودية، وحوّلتهم السلطات بعد أكثر من عام إلى المحكمة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"حسب زعمها، علما بأنه الممثل الرسمي لحركة حماس لدى السلطات السعودية.
رقم : 923149
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