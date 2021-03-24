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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 10:29

تحذيرا لواشنطن... بيونغ يانغ تطلق صاروخين قصيري المدى

تحذيرا لواشنطن... بيونغ يانغ تطلق صاروخين قصيري المدى
وجاءت عملية الإطلاق التي أعلنت عنها أولا صحيفة واشنطن بوست بعد أن رفضت بيونغ يانغ التعامل مع عروض دبلوماسية متكررة من وراء الكواليس قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على هذه الأخبار.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت بعد إدانة كوريا الشمالية للمناورات الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية في المنطقة.

وأضافت إن التجارب الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، والتي لم يتم الكشف عنها سابقا، تمثل "تحديا مباشرا لإدارة الرئيس جو بايدن، الذي لم يحدد مساعدوه موقفهم من التهديدات النووية الكورية الشمالية".

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد أعلنت أنها تعيد النظر في السياسات تجاه كوريا الشمالية.

وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن تدرس الحلول الدبلوماسية للتعامل مع بيونغ يانغ.
مصدر : وكالات
رقم : 923156
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