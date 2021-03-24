موسكو توجه مقترحا إلى أنقرة بشأن مناطق سيطرة قواتها داخل سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية ،اللواء البحري ألكسندر كاربوف ،في بيان، إنه "قدمنا على خلفية صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل الجمهورية العربية السورية مقترحا إلى الجانب التركي حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب".



وأوضح كاربوف أن الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتبارا من 25 مارس.



وتفرض القوات التركية والجماعات السورية المسلحة التابعة لها سيطرتها على مناطق شمال سوريا تطال محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة، وقد شنت تركيا منذ 2016 عدة حملات عسكرية في هذه المناطق ضد القوات الكردية، كما انها تساند الجماعات المسلحة ضد الدولة السورية.



يذكر ان آلاف المقاتلين الاجانب دخلوا الى سوريا عبر تركيا ومازالوا يقاتلون في صفوف داعش.