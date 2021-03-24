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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 11:21

الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1

الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
وأوضح روحاني ،في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الايراني اليوم الأربعاء، قائلا: ان أعلى مسؤول في ايران أعلن بكل صراحة ووضوح، اذا عدتم (5+1) الى التزاماتكم بصورة حقيقية وجدية فاننا سنعود أيضا الى التزاماتنا.

واضاف الرئيس الايراني: لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل الغاء الحظر الظالم علينا، ونؤمن بأن الطرف الآخر وهو الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 لو عادت للساحة واستعدت لتنفيذ كافة التزاماتها، فقد أكد قائد الثورة الاسلامية عدة مرات، أنهم اذا تخلوا عن الحظر وتبين لنا أن خطوتهم هذه حقيقية، فأننا بدورنا سننفذ جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق النووي.
رقم : 923169
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