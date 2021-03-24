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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 11:33

صنعاء: حق وصول الغذاء والوقود غير قابل للمقايضة

صنعاء: حق وصول الغذاء والوقود غير قابل للمقايضة
وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر إن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الاساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية.

ويتفاوض السعوديون وحركة انصار الله بشكل مباشر وتحت رعاية الأمم المتحدة منذ أكثر من عام بهدف التوصل إلى هدنة.

وكانت السعودية اعلنت ،امس الثلاثاء، عما اسمته مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله: نعلن عن مبادرة تشمل وقف اطلاق النار في انحاء اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات.

وأضاف الوزير السعودي أن وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة صنعاء.

فيما اعتبرت حركة أنصار الله أن ما تسمى المبادرة التي أعلنتها السعودية، "لا تتضمن أي شيء جديد".

وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام، في حديث لوكالة "رويترز"، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وأضاف أن "أنصار الله" ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وامريكا للتوصل إلى اتفاق سلام.
رقم : 923173
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