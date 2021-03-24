كرمان: على السعودية والإمارات رفع الحصار عن اليمن

ووجهت كرمان رسالة إلى السعودية والإمارات على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، حيث قالت: السعودية والإمارات يجب عليهما وقف الحصار واحتلال المطارات والموانئ في اليمن.



وكانت السعودية اعلنت الاثنين عما اسمته "مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن" تحت مراقبة الأمم المتحدة، إلا ان المبادرة لم تتضمن أي شيء جديد.



وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام، في حديث لوكالة "رويترز"، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن السعودية "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".



وأضاف أن صنعاء ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وامريكا للتوصل إلى اتفاق سلام.