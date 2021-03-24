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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 13:18

مصر.. كشف أسباب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس

مصر.. كشف أسباب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس
وأظهرت صورة نشرت ،أمس الثلاثاء، سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، بينما تحاول حفارات تخليصها.

وقالت شركة ايفرغرين مارين كورب إن سفينة الحاويات جنحت بالخطأ بعدما ضربتها رياح على الأرجح. وأضافت أن الشركة تجري مباحثات مع الاطراف المعنية ومن بينها السلطة التي تدير القناة لمساعدة السفينة في أسرع وقت ممكن.

من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن أكثر من مئة سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر قناة السويس.

وقال ألوك روي مدير مجموعة "بي إس إم هونغ كونغ"، التي تدير السفينة إيفر غيفن لوكالة بلومبرغ وقع حادث جنوح سفينة.

ونشرت جوليانا كونا من رواد انستغرام صورة لناقلة الحاويات إيفر غيفن التقطت من سفينة الحاويات العملاقة "ميرسك دنفر" العالقة خلف السفينة التي جنحت. وكتبت كونا أن سفينة كانت أمامنا جنحت أثناء عبورها القناة وعلقت. وأضافت يبدو أننا سننتظر هنا لبعض الوقت.

وذكر موقع "فيسيل فايندر" المتخصص بتعقّب حركة السفن أن ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام. وأعلنت شركة "ليث غيجنسيز" المتخصصة بتقديم خدمات للعملاء الذين يستخدمون القناة، في تغريدة على تويتر أن قاطرات تحاول حاليا تعويم السفينة.

جنحت سفينة حاويات كبيرة أثناء مرورها في قناة السويس، مما تسبب في إغلاق الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحر الأبيض المتوسط والأحمر وقناة السويس نفسها، مما دفع بعض السفن لتغير طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ونقلت "رويترز"، عن مصدرين كبيرين في قطاع الملاحة، قولهما إن "هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح سفينة حاويات في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية".

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق على الحادث حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 923189
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