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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 15:00

العراق.. ابطال مفعول 154 عبوة ناسفة غربي الأنبار

العراق.. ابطال مفعول 154 عبوة ناسفة غربي الأنبار
وقال كسار  ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الصكرة بقضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 154 عبوة ناسفة بأشكال واحجام مختلفة “.

واضاف قائد شرطة محافظة الانبار ان” القوات الامنية استولت على 10 صواعق لقنابر الهاون فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية.

وبين كسار أن” المواد المضبوطة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على القضاء ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة ومساطر التفجير وابطال مفعولها “.

يشار الى ان القوات الامنية ابطلت واستولت على كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات في مناطق مختلفة من مدن الانبار “.
مصدر : المعلومة
رقم : 923205
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