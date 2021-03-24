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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 15:27

إيران.. 7 آلاف إصابة و 94 حالة وفاة جديدة بكورونا

إيران.. 7 آلاف إصابة و 94 حالة وفاة جديدة بكورونا
وذكرت سادات لاري ،في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اجمالي عدد المتوفين بفايروس كورونا وصل الى 62 ألف و45 حالة وفاة.

واشارت سادات لاري الى الى أن الاصابات بكورونا بلغت طوال الـ 24 ساعة الماضية الى 7 آلاف و605، وقد رقد 936 مصابا منهم في المستشفيات لتلقي العلاج، وبهذا العدد الجديد فقد وصل اجمالي عدد المصابين بكورونا الى مليون و823 ألف و317 مصابا،

وتعافي مليون و562 الف و709 أشخاص من المرض، كما أن 12 مليون و283 ألف و837 أجروا فحص كورونا حتى الآن.

كما اشارت لاري الى أن 17 مدينة ايرانية تحمل العلامة الحمراء و37 مدينة العلامة البرتقالية، ووفقا لقوانين مركز قيادة مكافحة كورونا فان زيارة أو مغادرة المدن الحمراء والبرتقالية ممنوع.
مصدر : وكالات
رقم : 923209
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