الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 15:40

العراق.. اللواء يحيى رسول يعلن نتائج عملية ‘‘الأسد المُتاهب‘‘

العراق.. اللواء يحيى رسول يعلن نتائج عملية ‘‘الأسد المُتاهب‘‘
وقال رسول في بيان، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ 9 من أذار للعام 2021 إنطلقت عملية "الأسد المُتاهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي إستهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

واضاف ان "جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بهذه العملية بعزمٍ عال وجُهد إستخباري وعملياتي كان الأول من نوعه، حيث شهدت هذه العملية أسلوب تكتيكي مُتقدم من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لايُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعـش من التخفي فيها".

وتابع ان "ابطال القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي اشتركت في إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال توجيه (312) ضربة جوية، كان لها دورًا مهمًا من خلال تدمير ( 120) كهفا وموقعا تسببت بقتلهم وهروبهم بعد أنهيارها عليهم، فتلقوا نار الحق من قناصي جهاز مُكافحة الإرهاب الأمر الذي دفع عناصر عصابات داعـش إلى إعلان إستسلامهم إلى رجالنا الأشاوس".

واوضح ان "عملية الأسد المُتاهب استمرت (14) يومًا قُتل فيها (27) إرهابيا من عصابات داعـش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر فيما لم يتسنى معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة"، موضحا ان "العملية شهدت تنسيقا كبيرا بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبيشمركة".

وبين رسول ان "جهاز مُكافحة الإرهاب كان ومازال عنوانًا للمهنية والتفاني في خدمة وحب هذه الوطن"، لافتا الى ان "رجاله أبتداءً من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب مرورًا بالقادة والضُباط والمُقاتلين هم اليد الضاربة للعراق والقائد العام للقوات المُسلحة في دحر المجاميع الإرهابية والفكر المُتطرف".
مصدر : وكالات
رقم : 923211
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
23 آذار 2021
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟
22 آذار 2021
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
22 آذار 2021
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
الرغبة الجامحة للدول العربية في شراء الأسلحة... الأسباب والأهداف
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟