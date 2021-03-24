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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 19:29

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تعيق مسيرة الانتخابات

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تعيق مسيرة الانتخابات
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

ودعت جميع الدول والشعوب الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إلى الوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية التي تستبيح حق شعبنا في ممارسة حياته السياسية.

ونوهت بأن حق شعبنا في حياة سياسية حرة ضمنته جميع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

كما دعت حماس إلى معاقبة كيان الاحتلال وطرده من المحافل والمؤسسات الدولية والأممية كافة، مبينة أنه يكشف عن وجهه البشع مرة أخرى عبر معاداته لقيم الحرية والديمقراطية، وفرض سطوته على إرادة شعب آخر عبر قوة السلاح واختلال موازين القوانين العالمية.
مصدر : وكالات
رقم : 923239
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