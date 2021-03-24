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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 19:30

الادميرال تنكسيري : من واجبنا الدفاع بقوة عن الجزر الايرانية

الادميرال تنكسيري : من واجبنا الدفاع بقوة عن الجزر الايرانية
وأشار الادميرال تنكسيري في تصريح له اليوم خلال تفقده جزر فارور و سيري وبوموسى (جنوب ايران) الى خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية في العام الايراني الجديد و قال : "منذ اكثر من 40 عاما ويقوم نظام الجمهورية الإسلامية المقدس بمقارعة التصرفات العدائية لاعداء الثورة منها العقوبات الشديدة والظالمة التي فرضتها الحكومة الارهابية الامريكية، الا ان شعبنا ومن خلال مقاومته وصموده لهذه العقوبات اذهل العالم.

وأضاف: "من المؤكد أن السبيل الوحيد للتغلب على المشاكل هي الاستراتيجية الحكيمة للإمام خامنئي القائمة على التمسك بالاقتصاد المقاوم وإحداث طفرة في انتاج البلاد."

وشدد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية على ان المقاومة تعد أفضل وسيلة وسلاح امام المتغطرسين في العالم لافتا الى استعداد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية لتنفيذ أوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية.
رقم : 923240
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