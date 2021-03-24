العدالة والتنمية يرشح أردوغان لرئاسة الحزب

وبدأت في العاصمة التركية أنقرة، الاربعاء أعمال المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بحضور رئيس البلاد والحزب، والكوادر الحزبية وضيوف من أحزاب سياسية أخرى، تحت شعار “ثقة واستقرار من أجل تركيا”.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة لتحويل منطقتها إلى “واحة سلام”.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة.



وفي معرض حديثه عن علاقات تركيا الخارجية، أوضح أردوغان أنه “بفضل الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقل بأمل”.