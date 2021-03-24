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الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 19:46

مصر.. إغلاق مسجدين مع اقتراب الموجة الثالثة لكورونا

مصر.. إغلاق مسجدين مع اقتراب الموجة الثالثة لكورونا
وبحسب اللجنة التي يرأسها الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة إدارة أزمة كورونا، تقرر اليوم الأربعاء إغلاق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع اقتراب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن هذا القرار جاء بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا، ويشمل الغلق مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وذكرت الوزارة عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وأكدت لجنة كورونا بوزارة الأوقاف أنه مع انطلاق الموجة الثالثة لفيروس كورونا، فإنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد على عدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببا في إغلاق المساجد.
مصدر : وكالات
رقم : 923246
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