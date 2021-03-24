أبرز التطورات على الساحة اليمنية 24-3-2021

وفي هذا الصدد قال مصدر ميداني إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية أعطوا الأولوية لتثبيت مواقعهم في المناطق المحررة حديثاً حتى يتمكنوا من القيام بعمليات في عمق مدينة مأرب".



وبحسب المعلومات التي قدمها هذا المصدر الميداني، فقد زاد تحالف العدوان السعودي أيضًا من عدد الضربات الجوية في الأيام الأخيرة، فضلاً عن إرسال قوات جديدة إلى خطوط الصراع من أجل استعادة المناطق المفقودة.



وقال المصدر الميداني، إن "إرسال هذه القوات لم يغير من قواعد الاشتباك والقتال وتحالف العدوان لم يحقق شيئاً"، مضيفاً: "في المحور الشرقي لمديرية صرواح، لا تزال الاشتباكات تتواصل في محور الطلعة الحمراء والبلق القبلي ووادي البراء والخشيبة".



وأعلن المصدر الميداني، عن ثبات مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في منطقتي "الحماجرة والزور"، وقال: "قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" تبعد نحو 10 كيلومترات عن المحور الشرقي لصرواح (المحور الغربي) مع مدينة مارب وهم الان يحاولون صد زحوفات لعناصر تحالف العدوان السعودي ".



وقال إنه "إذا طهر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" جبال البلق والطلعة الحمراء في هذا المحور، فإنهم سيصلون إلى المدخل الغربي لمدينة مارب"، مضيفًا: "إن الضربات الجوية المتتالية ووعورة المنطقة جعل من الصعب بعض الشيء التقدم. وقد تسبب ذلك في تركيز أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" على التقدم في محور صرواح الجنوبي الشرقي".



وبحسب هذا المصدر الميداني، فقد استقرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في مواقعها في المحور الجنوبي الشرقي لمديرية صرواح في منطقتي "الأديرم وأراك"، ونجحت خلال الاشتباكات من تحرير مناطق "المرتخ ومسقي ال ناصر والنجد" من احتلال قوات تحالف العدوان السعودي".



ووفقاً للعديد من المصادر الاخبارية، إذا تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" اليمنية من الحفاظ على مواقعها في هذه المناطق المحررة حديثاً، فإن الوجهة التالية ستكون التقدم الميداني في مناطق "الروضة وجبل البلق الاوسط وجبل السواد" المهمة والاستراتيجية.



ومع التقدم على طول هذا المحور (مسقي ال ناصر)، قلص أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" مسافة 15 كم الفاصلة بينهم وبين مدينة مأرب من البوابة الجنوبية الغربية إلى 10 كم ومن جهة أخرى، تبلغ الفاصلة بين أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من شرق منطقة "مسقي ال ناصر" مع طريق "مفرق حريب ومفرق جبل مراد" حوالي 5 كيلومترات.



ويُظهر اتجاه التطورات الميدانية أن على أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" اعطوا الأولوية لهذا المحور وتطهير منطقة "الروضة" والجبال الجنوبية للوصول إلى طريق "مفرق حريب – مفرق جبل مراد" وقطع اتصالات عناصر تحالف العدوان السعودي في مدينة مأرب بمرتزقتهم المتمركزين في المناطق الجنوبية؛ وتجدر الإشارة إلى أن التقدم على هذا المحور المهم والحساس يعني الإطاحة بمواقع عناصر تحالف العدوان السعودي على محور "سد مأرب، وجبال البلق الوسطى".



الجدير بالذكر أنه سقط عشرات القتلى والجرحى من قوات تحالف العدوان السعودي في الأيام الأخيرة، ومن بينهم كبار القادة الميدانيين وهم "سعيد حمد العبيدي" و "علي سالم العبيدي".



