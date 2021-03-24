خطأ أمني يكشف مواقع قواعد سرية لجيش الإحتلال

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن خطأ أمنيا تسببت به قيادة الجبهة الداخلية، إذ تضمنت الخارطة التي تم نشرها "قواعد استخباراتية وجوية وعسكرية" سرية، بما يشمل الأماكن التفصيلية وحدودها والأسماء العسكرية التي تطلق عليها.



وأزيلت الخارطة التي تشارك في إعدادها وزارة الصحة وجيش الإحتلال، بعدما تنبه المسؤولون للخطأ.



واعترف جيش الاحتلال في رد على استفسارات "هآرتس" بالخطأ، وأكد أنه تم إزالته واستبدال الخارطة بنسخة لا تضم أية معلومات حساسة.



وهذه ليست أول حادثة لنشر معلومات حساسة تتعلق بالجيش، عن طريق الخطأ، إذ سبق أن وقعت حوادث مشابهة في عام 2012.



وفي 2016 اضطر الجيش لحظر الوصول للعبة "بوكيمون بو" الإلكترونية حتى لا يتم استغلالها للوصول إلى القواعد العسكرية.