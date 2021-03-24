?>?> الحوثي: الشعب اليمني لن يألوا جهدا في مواجهة العدوان - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 آذار 2021 ساعة 21:36

الحوثي: الشعب اليمني لن يألوا جهدا في مواجهة العدوان

الحوثي: الشعب اليمني لن يألوا جهدا في مواجهة العدوان
وقال الحوثي للمسيرة إن "هناك إنجازات في القطاع الزراعي وغيره وهناك متابعة من قائد الثورة والقيادة السياسية لهذا القطاع".

وأشار إلى أن العمل مستمر قضائيا سواء من خلال معهد القضاء الأعلى وملاحقة المزورين وما تحقق في السجل العقاري ومختلف القضايا المتعثرة، مؤكدًا أنهم يسعون لتطهير القضاء، والقضاة يؤدون واجباتهم بالرغم من أزمة المرتبات.

وأضاف الحوثي "نراهن على وعي رجال المنظومة العدلية فهم رجال القانون، والعوائق التي تواجهنا هي مخلفات النظام الماضي"، لافتًا إلى أن العدوان عمل طوال سنوات ما قبل الحرب على إفشال المستوى التعليمي واستهدف القطاع التعليمي بشكل كبير.

وتابع قائلًا "قدمنا رؤية تخص القطاع التعليمي إلى الإخوة في وزارة التعليم العالي وهي حاليا طور الدراسة ونعمل على تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال".

وأردف أن "الحصار والعدوان يؤخران تنفيذ الكثير من الخطوات في الرؤية الوطنية لبناء الدولة، إلا أننا ندعو الإخوة في مختلف المؤسسات والوزارات للاستمرار في العمل الجاد لتخطي كل التحديات".

وفيما يخص الإيرادات قال محمد علي الحوثي "دعوتنا فيما يخص الإيرادات تفيد جميع أبناء الشعب اليمني، ورفض الطرف الآخر لهذه المبادرة يظهر لكل موظفي الجمهورية من الذي يعرقل صرف المرتبات".

وأضاف أن "مستقبل الحل السياسي مرتبط بوعي الشعب اليمني".

وأوضح الحوثي أن الدور البريطاني سيء فبريطانيا شريكة في العدوان وطائرتها وفريق خبرائها يشاركان السعوديين في قصف الشعب اليمني.

كما أوضح أن الدور الروسي ضعيف لحد الآن وكنا نأمل أن يكون لروسيا دور أكبر في رفض العدوان والحصار على اليمن.

وأردف "نقول لأبناء شعبنا بيض الله وجوهكم وأنتم الصخرة التي كسرت كل مؤامرات العدو على اليمن"، مضيفًا "لم نأبه بالعدو عندما كان في أوج قوته، واليوم لن نأبه بالاستمرار في المواجهة لأن موقفنا دفاعي ودفاعنا عن الوطن واجب مقدس".
رقم : 923258
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
24 آذار 2021
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
24 آذار 2021
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
24 آذار 2021
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
23 آذار 2021
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
الصواريخ اليمنية تضع الأمن السعودي تحت الإقامة الجبرية
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !