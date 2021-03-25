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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 07:21

قطر تنشئ قنصلية في أربيل

قطر تنشئ قنصلية في أربيل
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني زار بغداد أمس الاربعاء.
 
ونقل آل ثاني تطلعات بلاده الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لاستقباله في الدوحة بأقرب فرصة ممكنة.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي، ان الكاظمي استقبل، اليوم الاربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له.
 
آل ثاني نقل الى رئيس مجلس الوزراء "تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة".
 
وبحث الجانبان "تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة".
 
ووفقا للبيان، أنه "جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة، على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية، وفي مجال الاستثمار".
 
وفي زيارة منفصلة، سلَّم وزير خارجية قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الجمهورية برهم صالح، تضمّنت دعوة رسمية لزيارة قطر، فيما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
 
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار العراق منتصف الشهر الأول من العام الماضي، بهدف تخفيف حدة التوترات في المنطقة.
 
كما زار الوزير القطري إقليم كوردستان، في 15 كانون الثاني 2020، حيث اجتمع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
مصدر : وكالات
رقم : 923301
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