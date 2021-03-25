الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آذار 2021 ساعة 08:13

إيران تتسلم رابع شحنة من لقاح "سبوتنيك"

إيران تتسلم رابع شحنة من لقاح "سبوتنيك"
ومن المقرر أن ترسل الشحنة إلى إيران على متن رحلة ماهان للطيران يوم الخميس.

وتم تسليم الشحنة الثالثة إلى إيران في 4 مارس/آذار الجاري، وبناءً على أمر من الرئيس حسن روحاني بدأت إيران التطعيم ضد COVID-19 بلقاح طورته روسيا - Sputnik V في 9 فبراير/شباط الماضي.

وكان نجل وزير الصحة سعيد نمكي أول إيراني يحصل على اللقاح.

وقال نمكي في وقت سابق يوم الأحد إن المجموعات ذات الأولوية القصوى للتلقيح هي الأطباء والممرضات العاملون في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

وأضاف نمكي إن إيران اشترت أيضًا حوالي 16.8 مليون جرعة من لقاح COVID-19 من COVAX لتطعيم 8.4 مليون شخص، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة لاستيراد المزيد من اللقاحات.

وتسلمت إيران الدفعة الأولى من لقاحات Sputnik-V من روسيا في 4 فبراير الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 923304
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
24 آذار 2021
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
24 آذار 2021
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
24 آذار 2021
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
24 آذار 2021
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
23 آذار 2021
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟