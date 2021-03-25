ومن المقرر أن ترسل الشحنة إلى إيران على متن رحلة ماهان للطيران يوم الخميس.



وتم تسليم الشحنة الثالثة إلى إيران في 4 مارس/آذار الجاري، وبناءً على أمر من الرئيس حسن روحاني بدأت إيران التطعيم ضد COVID-19 بلقاح طورته روسيا - Sputnik V في 9 فبراير/شباط الماضي.



وكان نجل وزير الصحة سعيد نمكي أول إيراني يحصل على اللقاح.



وقال نمكي في وقت سابق يوم الأحد إن المجموعات ذات الأولوية القصوى للتلقيح هي الأطباء والممرضات العاملون في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.



وأضاف نمكي إن إيران اشترت أيضًا حوالي 16.8 مليون جرعة من لقاح COVID-19 من COVAX لتطعيم 8.4 مليون شخص، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة لاستيراد المزيد من اللقاحات.



وتسلمت إيران الدفعة الأولى من لقاحات Sputnik-V من روسيا في 4 فبراير الماضي.