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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 08:18

نائب قائد الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي عدو

نائب قائد الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي عدو
وفي حوار مع مراسل إرنا يوم الأربعاء، وصف الأميرال سياري، أداء جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأربعين عاما المباركة التي تمر على انتصار الثورة الإسلامية بأنه "قيم للغاية" وأضاف: "لقد أدى الجيش مهامه بشكل جيد خلال هذه السنوات وزاد من جاهزيته لمواجهة أي عدو ويقوم على الدوام بالتنبؤ والتبصر والتخطيط للمستقبل وفقا للتهديدات الراهنة.

وتابع نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل الكفاءات الشبابية والعلمية التي يمتلكها اصبح في أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد ضد الثورة الإسلامية وسلامة الأراضي الإيرانية وأن يمرغ أنوف الأعداء بالتراب في أي وقت وحيثما يشاء.

وفيما يخص اجراء المناورات العسكرية، شدد الأميرال سياري، "ان هذه المناورات تظهر قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها والدفاع عن الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية وسلامة الأراضي الإيرانية، أي أن الأعداء يجب أن يعلموا أن لدينا مثل هذه القدرات بحيث اذا أراد أحد ما التطاول علينا، لن يحصد سوى الندم".
مصدر : وكالات
رقم : 923306
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