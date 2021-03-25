الداخلية اليمنية تحبط 302 مخططا تخريبيا خلال 6 سنوات

وأوضح العميد العجري أن العدوان الأمريكي السعودي عمل منذ اليوم الأول لعدوانه على استهداف الأمن والاستقرار واحداث حالة من الفوضى العارمة في المحافظات اليمنية بشكل عام وفي المحافظات الحرة بشكل خاص .. وقد عمل على ذلك بوتيرة متواصلة فوجّه جماعاته الإرهابية مثل القاعدة وداعش بتنفيذ عمليات إجرامية مختلفة كزرع العبوات الناسفة في الأماكن العامة والمؤسسات الخدمية والطرقات والتجمعات المختلفة، وتنفيذ الاغتيالات والعمليات الانتحارية، كما سهل العدوان انشطة عصابات تهريب المخدرات ونظم عصابات للسرقة والسطو والتزوير وغيرها من عصابات الجريمة.



ولفت إلى أن طيران العدوان استهدف بالقصف مختلف المنشآت والوحدات الأمنية لتدمير قدراتها وقتل كوادرها بهدف افشالها في القيام بمهامها وحتى تكون عاجزة عن احباط مخططاته.. إلا انه وبتوفيق من الله وكنتيجة لتنفيذ توجيهات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله،.. وحرص القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية وللجهود الجبارة التي بذلها رجال الأمن، والتعاون الكبير من المواطنين، فشل العدوان عن تحقيق مآربه الشيطانية في كل المحافظات والمناطق الحرة.



وأكد أن الداخلية تمكنت من كشف وإحباط (302) مخططا تخريبيا إرهابيا كان العدوان قد حرك عملاءه وخلاياه الاجرامية لتنفيذها في عدد من المحافظات.. كما تمكنت وحدات وزارة الداخلية من ضبط 9709 عناصر إجرامية تابعة للعدوان (ويشمل هذا الرقم عناصر تابعة لما يسمى بالقاعدة وداعش تتلقى التوجيهات من دول العدوان، وعناصر رصد واغتيالات وزرع عبوات ناسفة وغيرها).



كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة ناسفة كانت قد زرعتها العناصر الإجرامية التابعة للعدوان لاستهداف حياة المواطنين.



وفي مجال ضبط الجريمة والحد منها فقد أوضح العميد العجري أن وزارة الداخلية تمكنت منذ بداية العدوان من ضبط 105442 قضية جنائية مختلفة.. وبنسبة ضبط 93%.. ونفذ رجال الأمن منذ بداية العدوان 12048 عملية ضبط واستعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها.



وفي اطار جهود مكافحة المخدرات التي يعمل العدوان على إدخالها إلى بلادنا فقد نفذت مكافحة المخدرات -بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية- 6110 عمليات ضبط جرائم تهريب وترويج للمخدرات.. وتمكن رجال الأمن من احباط 291 عملية تهريب آثار يمنية وضبط المتهمين فيها.



وفي سياق الحفاظ على حياة وأمن المواطن اليمني فقد نفذت وزارة الداخلية أكثر من( 11 ألف ) مهمة تأمين فعاليات رسمية وشعبية.



وفي سبيل تحديث وتجويد العمل الأمني عقدت وزارة الداخلية منذ بداية العدوان 612 دورة تدريبية في مختلف المهارات والتخصصات الأمنية لمنتسبيها.



وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في الحفاظ على حياة وأمن وممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن والسكينة، وستعمل بكل عزيمة على إحباط كل مؤامرات العدوان التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما أنها لن تألو جهدا في ضبط كل العناصر الإجرامية.. وأن كل من تسول له نفسه نشر واشاعة الجريمة سيلقى جزاءه الرادع.