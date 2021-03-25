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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 08:56

منظمة فلسطينية: دعم البحرين للاحتلال الصهيوني تحوّل خطير

منظمة فلسطينية: دعم البحرين للاحتلال الصهيوني تحوّل خطير
واشارت الجبهة إلى أنّ "هذه الخطوة غير المسبوقة من بلدٍ عربي تؤكّد انتقال حكّام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

واعتبرت الجبهة أنّ "إقدام نظام البحرين على هذه الخطوة يمثل تحولاً خطيرًا في العلاقات العربيّة لصالح الكيان الصهيوني وتغليبًا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينيّة والمصالح العليا للأمة العربيّة".


ودعت "الجبهة الشعبية"، الشعب البحريني الذي أكّد ولا يزال احتضانه للقضية الفلسطينيّة ودعمه واسناده لنضال الشعب الفلسطيني بالتصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطًا في مستنقع التبعيّة والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربيّة.
مصدر : وكالات
رقم : 923313
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