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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 09:15

السعودية مضاوي الرشيد: ابن سلمان خسر حرب اليمن

السعودية مضاوي الرشيد: ابن سلمان خسر حرب اليمن
وقالت الكاتبة والمعارضة السعودية، مضاوي الرشيد، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فشل في تحقيق نصر سريع في اليمن، واضطر في نهاية الأمر إلى مناشدة الحوثيين للقبول بمقترحه للسلام.

وفي مقال لها منشور في "ميدل إيست آي" بأن ابن سلمان خسر الحرب في اليمن، وإن المأساة يجب أن تنتهي سريعا.

وتابعت: "ينبع إعلان المملكة العربية السعودية من موقفها الضعيف بعد انهيار الائتلاف العربي الذي دعم حملتها، وبعد تلاشي الإجماع الدولي على هذه الحرب الغادرة التي تدور رحاها على حدودها الجنوبية".

وأشارت إلى أن الحوثيون رفضوا العرض لأنه لا يرفع الحصار كليا، إلى جانب استمرارهم بالضغط على الأرض وتحقيق انتصارات على حساب قوات الرئيس (المستقيل) هادي المقيم في الرياض.

وقالت: الحوثيون الآن في حالة هجوم ومن غير المحتمل أن يتراجعوا أو يستسلموا. بل سوف يستمرون على الأغلب في هجومهم على مأرب وسيجتاحون المناطق المتضائلة والسلطة المتهالكة للرئيس (المستقيل) عبد ربه منصور هادي الذي يتخذ من الرياض مقراً له.
مصدر : وكالات
رقم : 923318
الكلمات
مضاوي الرشيد ابن سلمان السعودية
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