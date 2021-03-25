حساب رسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين

وجاء في أولى تغريدات الحساب، إعلان عن تعاون طبي بين مركز طبي إسرائيلي، ومستشفى السلمانية، المستشفى الرئيس في البحرين.



من جانبه بارك أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو)، إطلاق الحساب قائلاً إنه خطوة إلى الأمام في "تعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية".



يشار إلى أن البحرين وقعت اتفاقية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في منتصف سبتمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع الإمارات، في حفل بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



ومنذ إعلان التطبيع، شارك آلاف الاشخاص في مظاهرات عمت مختلف مناطق البحرين، للتنديد بالخطوة التي لم تحظ بأي تأييد شعبي.



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