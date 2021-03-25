الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آذار 2021 ساعة 09:26

حساب رسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين

حساب رسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين
وجاء في أولى تغريدات الحساب، إعلان عن تعاون طبي بين مركز طبي إسرائيلي، ومستشفى السلمانية، المستشفى الرئيس في البحرين.

من جانبه بارك أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو)، إطلاق الحساب قائلاً إنه خطوة إلى الأمام في "تعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية".

يشار إلى أن البحرين وقعت اتفاقية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في منتصف سبتمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع الإمارات، في حفل بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ إعلان التطبيع، شارك آلاف الاشخاص في مظاهرات عمت مختلف مناطق البحرين، للتنديد بالخطوة التي لم تحظ بأي تأييد شعبي.

تصنيف :
مصدر : وكالات
رقم : 923324
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
24 آذار 2021
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
24 آذار 2021
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
24 آذار 2021
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
24 آذار 2021
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
23 آذار 2021
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
سبعة عشر عاماً على اغتيال الجسد وتمَدُّد الفكرة
23 آذار 2021
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
وزير الدفاع الإيراني: سنقتص لدم الشهيد "فخري زادة" 
22 آذار 2021
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
 غروسي: على اطراف الإتفاق النووي استثمار تفاهمنا مع" ايران" على وجه السرعة
22 آذار 2021
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
حرس الثورة الاسلامية سيحصل على غواصات
22 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟