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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 11:20
إيران.. تدشين عدد من المشاريع الاقتصادية الوطنية
وحضر هذه المراسم الرئيس الايراني حسن روحاني عبر دائرة الفيديو المغلقة حيث تم تدشين مشاريع وطنية في المناطق الاقتصادية والحرة في سلفجكان /وسط/ وقشم /جنوب وكيش /جنوب/ وارس /شمال غرب/.
مصدر :
وكالات
رقم :
923343
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