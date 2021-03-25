مخاوف الاحتلال من الذهاب إلى انتخابات خامسة

وقالت الإذاعة الاسرائيلية إن الاحتلال قد يذهب الى جولة انتخابات خامسة بسبب عدم تمكن أي من المعسكرات المتنافسة على الوصول الى نسبة الحسم.



ويتوقع أن تتسبب أصوات المغلفات المضاعفة بتنقل المقاعد بين الأحزاب الـ13 التي تجاوزت نسبة الحسم، ويراهن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الحصول على مقعدين إضافيين على الأقل لمعسكره، ليتمكن تشكيل حكومة يمين فاشي تعتمد على 61 من أعضاء الكنيست، دون أن يكون بحاجة إلى دعم ولو حتى من الخارج للقائمة الموحدة.



وأظهرت النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات بعد فرز 92% من الأصوات، حصول معسكر اليمين الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو على 59 مقعداً، فيما خسرت القائمة العربية الموحدة مقعداً لصالح حزب ميرتس، الذي ارتفعت مقاعده إلى 6.