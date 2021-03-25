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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 13:22

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة و16 غارة على المحافظات

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة و16 غارة على المحافظات
وواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية والمنظر و 28 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و131 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو 16 والمنظر والدريهمي والجبلية والتحيتا، وستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 والتحيتا .

وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل المواطنين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على حي 7 يوليو وشارع الـ50 في مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا وغارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان 13 غارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
مصدر : وكالات
رقم : 923360
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