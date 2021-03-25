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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 13:47

انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ ‘‘قسد‘‘ شرقي سوريا

انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ ‘‘قسد‘‘ شرقي سوريا
وأضافت "النتسيقيات"، ان ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت ناشطا إعلاميا من منزله في بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بسبب منشور على صفحته الشخصية فيس بوك سلط فيه الضوء على معاناة البلدة في الذكرى الثانية لطرد تنظيم داعش الارهابي منها".

كما افادت بـ "استشهاد طفل برصاص مسلحين مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي".

وفي وقت سابق قالت مصادر تنسيقيات المسلحين إن قوات "التحالف الدولي" نقلت تسعة من سجناء داعش في سجن غويران بمدينة الحسكة الذي تشرف عليه قوات الأسايش التابعة لـ "الإدارة الذاتية الكردية".

وأوضحت المصادر إن عملية نقل السجناء من سجن غويران في مدينة الحسكة إلى العراق جرى من معبر "سيمالكا" الحدودي.

ولفتت هذه المصادر إلى أن قوات "التحالف" و"قسد" استنفرت قواتها بمحيط السجن وترافق ذلك مع تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي" المروحية التي غطت علمية نقل السجناء إلى كردستان العراق من الجو.

وكشفت أن السجناء التسعة الذين جرى نقلهم جرى اعتقالهم في منطقة الباغوز خلال معارك السيطرة عليها وكانوا يشغلون مناصب مهمة في التنظيم وهم من جنسيات أجنبية.
مصدر : وكالات
رقم : 923365
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