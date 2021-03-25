روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران

واعرب الرئيس روحاني ،اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية في المناطق الحرة، عن سعادته لافتتاح مشاريع تنموية وطنية وبتكلفة اكثر من 5800 مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) والتي وفرت فرص عمل لاكثر من 5000 شخص والتي ستنمي المناطق الحرة وتحرك عجلة الانتاج والاقتصاد في البلاد .



واضاف الرئيس روحاني انه تم خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2021) 58 مراسم لتدشين وافتتاح مشاريع تنموية في جميع المناطق الايرانية وفي مختلف القطاعات كل يوم خميس منها مشاريع مهمة في مجال البتروكيماويات و السدود و مصافي تحلية المياه , مبينا ان هذا اليوم تقام المراسم ال 59 معربا عن امله ان تستمر حتى نهاية الحكومة الحالية.



واشار روحاني الى افتتاح مشروعين مهمين في غضون الاشهر القادمة وقال : سيتم خلال العام الحالي مد انانبيب للنفط بطول 1000 كم لتصدير كميات كبيره منه عبر بحر عمان مؤكدا ان خبراء السياسات الاستراتيجية يفهمون معنى ذلك ومدى اهميته .



واضاف ان هذا الخط كان بحاجة الى انانبيب بقطر 42 انتش وبسبب الحظر لم يتم تزويدنا بها ولكننا استطعنا بعد جهد ودراسة من تصنيعها مما سيؤدى الى الاسراع في افتتاح هذا المشروع خلال العام الحالي 1400 ( بدا 21 مارس 2021) وان المشروع الاخر الذي سينتهى خلال هذا العام هو احياء بحيرة ارومية الذي يعتبر من المشاريع المهمة لمناطق شمال غرب البلاد .