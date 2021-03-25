قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي

وقال قاليباف ،في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يركز على موضوع مكافحة الارهاب وتوطيد العلاقات الاقليمية اليوم الخميس، لطالما اعتقدنا أن البرلمانات ، باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات ، يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ، بما في ذلك منع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب.



واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إنه إذا كان استخدام القوة والخوف والضغوط لتحقيق أهداف سياسية عنصرًا رئيسياً في تعريف الإرهاب، فلا شك أن فرض حظر أميركي أحادي الجانب وقمعي في مناطق من العالم ، بما في ذلك ضد الشعب الإيراني ، يعد مثالا واضحا على الإرهاب الاقتصادي ؛ كما ان الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية من خلال منع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم للقاح كورونا بشكل عادل.