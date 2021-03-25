الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد

واشار تنكسيري، خلال جولة تفقدية في قاعدة الامامة البحرية في ميناء جاسك/ جنوب شرق ايران/ الى إطلاق قائد الثورة شعار (الانتاج ، الاسناد، رفع العراقيل) على العام الجديد (1400 حسب التقويم الايراني)، عادّا الجهوزية القتالية لبحرية الحرس الثوري بالجيدة.



وأكد الادميرال تنكسيري على ضرورة الحفاظ على مستويات ممتازة من الجهوزية القتالية والعملانية بفضل الايمان والتوكل على الله تعالى وعدم التواني للحظة واحدة في نهج الاقتدار والحفاظ على الوعي واليقظة والاستعداد للدفاع عن الوطن الاسلامي.



واشار العميد تنكسيري الى النزعة الاستكبارية والغطرسة في جميع الحكومات الاميركية، مشددا ان الاميركيين لايريدون لايران تحقيق الامن المستدام والاستقرار والنمو الاقتصادي والعلمي والعز على الصعيد الدولي.



ولفت قائد بحرية الحرس الثوري الى ان الاميركيين ارتكبوا جرائم لاانسانية حيث اغتالوا القادة والعلماء في البلاد وعلى الشعب التحلي باليقظة والوعي.