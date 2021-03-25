الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ185

واقتحمت قوات الإحتلال في ساعات الصباح الباكر قرية العراقيب وحاصرتها وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الباردة، ووفرت الحراسة للجرافات وسيارات الدفاع الرباعي التي قامت بهدم الخيام ومنازل الصفيح، إذ تأتي عملية الهدم بعد 48 ساعة من انتخابات الكنيست الـ24.



وقبل إجراء انتخابات الكنيست وتحديد في يوم 11 آذار/مارس الجاري، هدمت السلطات الإحتلال منازل وخيام قرية العراقيب.



وهذه المرة الرابعة التي تهدم سلطات الإحتلال منازل الصفيح وخيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء السائدة ورغم جائحة كورونا.



وتواصل سلطات الإحتلال هدم قرية العراقيب منذ عام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.