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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 15:12

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الخميس: "وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه السيد عبد الله اللافي والوفد المرافق، مساء يوم الأربعاء 24 آذار/مارس 2021، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان: "الزيارة تأتي للروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى طلعات الشعبين الشقيقين".

كان الرئيس المصري أجرى اتصالا هاتفيا بالمنفي، الشهر الماضي، أعرب فيه عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة عهدا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

من جهته، شدد المنفي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

والثلاثاء الماضي، زار المنفي باريس، في أول زيارة خارجية منذ انتخابه؛ والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وعد بإعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين المقبل.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الجاري؛ خلال مراسم رسمية بين السلطة الجديدة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق.
مصدر : وكالات
رقم : 923384
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