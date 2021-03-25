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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 15:15

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 21 مواطناً من بلدة بيت كاحل، أفرجت عن 20 منهم صباح اليوم بعد التحقيق معهم، وأبقت على اعتقال الشاب محمد عزام عصافرة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف عصافرة من منزله في المدينة بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب همام أحمد عصيدة البنا 25 عاما بعد مداهمة منزله في بلدة تل جنوب المدينة.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد توفيق نصاصرة في بيت فوريك شرقي نابلس وفتشته واستجوبت سكانه.

وشهدت مدينة رام الله اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لشاب من قرية المغير شرق المدينة وسط الضفة.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد عيسى أبو عليا (19 عاما) عقب مداهمة منزله في القرية، وتفتيشه، واستجواب ساكنيه.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة ناصر أبو عجمية (21 عامًا) وعبد الله خالد أبو حديد (18 عامًا)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما سلمت من نفس المخيم الشاب عدي عدنان شحادة (25 عامًا) بلاغًا لمقابلة مخابراتها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.
مصدر : وكالات
رقم : 923386
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