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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 16:38

السيد الحوثي: العنوان الأول للعدوان على اليمن هو "الغدر"

السيد الحوثي: العنوان الأول للعدوان على اليمن هو "الغدر"
واضاف السيد الحوثي ان الحالة القائمة بين اليمن وجار السوء كانت وفق اتفاقات سابقة وحالة سلام ولم يصدر من اليمن ما يبرر للإمارات وغيرها أن تشارك في العدوان.

واكد ان الإجرام طابع لهذا العدوان منذ الجريمة الأولى بحق المدنيين في العاصمة صنعاء، مشيرا الى انه لولا الإعلان وتبني العدوان لبقي سؤال "من هو الطرف الذي نفذ العدوان"، دون جواب وهذا شاهد على أن شعبنا بريء وأنه المظلوم .

وتابع قائلا: إعلان العدوان عبر سعودي من واشنطن كشف هوية منفذ العدوان ومن يقف وراءه و السعودي من واشنطن تبنى العدوان وأنه يقود التحالف ليتجلى أنه منفذ تحت إشراف أمريكي.

ولفت السيد عبدالملك إلى أن الإسرائيلي والبريطاني كانا إلى جانب كبيرهم الأمريكي في استهداف اليمن، وما قبل العدوان كان هناك تحريض للعدو الإسرائيلي على اليمن، ونتنياهو كان على رأس المحرضين ضد ثورة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن "الإسرائيلي الأمريكي والبريطاني" لكي يتفادى ثلاثتهم الكلفة والتبعات اختاروا السعودي والإماراتي للتنفيذ، مضيفا ان "المنفذ للعدوان هو السعودي بشكل رئيسي ومعه الإماراتي والبقية مستأجرون".

وأوضح أن "ارتباط وتبعية السعودي والإماراتي بالأمريكي في كل الملفات المنطقة هو أبرز عامل في انخراطهم في دور المنفذ للعدوان واعتماد السعودي والإماراتي على التقارير الاستخباراتية الصهيوأمريكية في تحديد العدو والمخاطر جعلتهما يبنيان عليها قرارات خاطئة".

وذكر زعيم حركة انصار الله أن "السعودية والإمارات تورطا بالعدوان على اليمن للحصول على دورٍ إقليمي بالوكالة عن الولايات المتحدة"، مؤكدا ان "كل التصورات السعودية والإماراتية كانت خاطئة وإلى الآن لم يعتبرا رغم تجلي كل شيء".
رقم : 923398
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