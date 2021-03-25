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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 16:39

المنقوش: ليبيا ترفض المساس بسيادتها

المنقوش: ليبيا ترفض المساس بسيادتها
وشددت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طرابلس اليوم الخميس: على أن "رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".

وأضافت: "اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".

وفي سياق متصل، أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي من طرابلس رفقة وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا إنه "بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندين لحكومة الوحدة".

من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "طيلة ساعة ونصف اجتمعنا مع مختلف الوزراء في حكومة الوحدة وأكدنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا كشرط أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات نهاية العام"، مضيفا "كما أكدنا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة حظر التسليح".

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو "أوروبا مقتنعة أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية ونعبر عن ارتياحنا لاستئناف تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين".

وتابع دي مايو: "على المستوى العسكري أكدنا ضرورة وقف إطلاق نار وفتح الطريق بين سرت ومصراته"، مشيرا إلى أن "أوروبا ستواصل جهودها في مراقبة تنفيذ حظر التسليح إلى ليبيا ضمن عملية إيريني".

وفي وقت سابق اليوم وصل إلى ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس وفد أوروبي رفيع المستوى يضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو، للوقوف على العلاقات الأوروبية الليبية في ظل السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود البلاد في المرحلة الراهنة وصولا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في أقل من أسبوع.
مصدر : وكالات
رقم : 923399
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