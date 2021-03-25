الحشد الشعبي ينفي وجود اي تحرك عسكري لقطعاته داخل بغداد

وذكرت الهيئة في بيان انها "تنفي بشكل قاطع وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".



واكدت الهيئة بحسب البيان، ان "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".



واضافت ان "ألوية الحشد تسمى بالأرقام، لا بالمسميات الأخرى كما ان مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة"حسبما افاد موقع السومرية نيوز.



وشهدت عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد، انتشاراً مسلحاً لفصيل، في وقت أصدروا فيه بياناً بشأن الأوضاع الحالية في البلاد.



وبحسب "شبكة رووداو ديجيتال الاعلامية" فان الحركة قالت في بيان لها، اليوم الخميس أنه "نحيي سواعد المجاهدين وبنادقهم التي جالت أرض العاصمة بغداد هذا اليوم في رسالة تهديد للأميركي وعملائه واطمئنان وقوة للمضحين والمجاهدين من ابناء هذا البلد العزيز، ونشد على ايدي الشرفاء من اعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بخفض سعر الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي ونضع صوتنا إلى جانب صوتهم نصرةً للفقراء والمحرومين وهم الاغلبية من ابناء شعبنا".



وحذرت الحركة بعض الجهات والاطراف السياسية التي "تتعمد" تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من اجل الحصول على "مكتسباتهم الخاصة"، كما حذرت من تسليم حصة كردستان العراق. بحسب البيان.



وشددت الحركة في بيانها: "على جميع الاطراف السياسية داخل الحكومة ان تعي أننا لن نسكت طويلاً فيما اذا لم تتحقق مطالب الشعب وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة وقد أعذر من أنذر".