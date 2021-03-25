فصائل المقـاومة: نتائج انتخابات الكيان لن تغير من التغول الصهيوني

ونقلت مصادر مساء أمس الأربعاء، عن بيان صحفي لفصائل المقاومة عقب اجتماعها الدوري الذي ناقشت فيه جملة من القضايا والملفات الوطنية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية أن "قيادة العدو وإن اختلفت وجوههم فلن يختلف فعلهم وإجرامهم، وهم أعداؤنا".



وتوجهت الفصائل، بالتحية إلى الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في كافة مناطق تواجده، الذي ما زال متمسكاً بأرضه وحقه في العودة الميمونة إلى أرضه التي هجر منها عام1948.



واستنكرت الاعتداءات الإجرامية والسياسات الصهيونية بحق أهلنا في الشيخ جراح والمعتصمين السلميين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، مؤكدة أن هذه السياسات لن تُفلح في ثني شعبنا عن الثبات على أرضه والصمود في وجه محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.



ودعت فصائل المقاومة، لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة، مطالبة إياها بالتراجع عن التقليصات الظالمة بحق أبناء فلسطين.



وشددت على أن "استمرار وتصاعد اقتحامات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى التي يهدف بها الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، لن يمر مرور الكرام".



وفي شأن آخر، أكدت الفصائل دعمها لمطالب أهالي شهداء حرب عام 2014م والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم، الذين يعتصمون للمطالبة بتلقي معاشاتهم وحقهم في العيش بكرامة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعالياتهم اسناداً ودعماً لهم ولحقهم.



وجددت رفضها القاطع لكل ما يُمثل طعنة غادرة في ظهر الشعب وتضحياته من خلال التطبيع ونسج العلاقات مع العدو، داعية شعوب أمتنا لنبذ هذا الخيار والتصدي له.



كما توجهت بالتحية لروح الشهيد الشيخ المجاهد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس في ذكرى استشهاده السابعة عشر،"الذي أحيا بهمته العالية وجسده الضعيف أمة مجاهدة ما زالت تقاوم الاحتلال وتدافع عن حقوقنا وثوابتنا، فكل التحية لروحه الطاهرة وأرواح شهداء شعبنا وأمتنا الأكرم منا جميعاً".