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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 17:09

ايران والعراق يبحثان تعزيز العلاقات وفرص التعاون الثنائي

ايران والعراق يبحثان تعزيز العلاقات وفرص التعاون الثنائي
وقالت وزارة العمل العراقية في بيان إنه "بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مع السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارتي العمل العراقية والإيرانية".

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جرى يوم الخميس بحسب البيان، على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وايران، وعلى مستوى التعاون الذي شمل قطاعات كبيرة اقتصادية وسياسية ومجتمعية"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في كل المجالات وتسهم في استقرار المنطقة".

وأوضح الوزير، أن "وزارة العمل على استعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني وستزود السفارة بصورة عن المذكرة التي توصلنا لها بعد التفاوض بين وفدي الوزارتين في وقت سابق"، لافتاً إلى أنه "سبق وأن عقد لقاءً عبر دائرة إلكترونية مع وزير العمل الإيراني توصلنا الى صيغة تعاون ثنائية تمثلت بهذه المذكرة" حسبما افادت وكالة ناس الاخبارية.

وأعرب الوزير وفق البيان، عن "أمله في عقد لقاء بين الوزارتين في وقت قريب لتوقيع مذكرة التفاهم وتنفيذ البنود كافة التي تضمنتها وخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين ملاكات الوزارتين".

وأضاف البيان، "من جانبه أعرب السفير الإيراني عن ارتياحه لمخرجات اللقاء واستعداده لفتح آفاق التعاون المشترك مع الوزارة وتقديم كل ما يخدم الشرائح التي تنطوي تحت مظلتها"، لافتا إلى أن "الجانب الإيراني حريص على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين".
مصدر : وكالات
رقم : 923407
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