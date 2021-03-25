الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آذار 2021 ساعة 17:11

روسيا تعلق على تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية

روسيا تعلق على تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية
وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال ما إذا كانت موسكو قلقة بشأن الإجراءات الكورية الشمالية وما إذا كانت تمثل تهديدا لروسيا: "لا، هذه التجارب لا تمثل تهديدا لروسيا، لكننا بالطبع نتابعها عن كثب".

هذا ووفقا لكوريا الجنوبية واليابان، أجرت كوريا الشمالية تجربتين صاروخيتين في الأيام الأخيرة، يوم الأحد المنصرم، تم إطلاق صاروخين من طراز "كروز" باتجاه البحر الأصفر على ارتفاع منخفض على مسافة قصيرة، ويوم الخميس، تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.

بهذا الصدد، أعرب النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ؛ مشددًا على أنه لا جدوى من عقوبات الأمم المتحدة الجديدة، لأنها لن تفيد في شيء.

ورأى جباروف أنه من الضروري العودة إلى "خارطة الطريق"، التي اقترحتها روسيا وإجراء مفاوضات تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.
مصدر : وكالات
رقم : 923408
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
25 آذار 2021
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
25 آذار 2021
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
25 آذار 2021
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
25 آذار 2021
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
24 آذار 2021
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
24 آذار 2021
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
24 آذار 2021
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
24 آذار 2021
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة
23 آذار 2021
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟
23 آذار 2021
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
طهران: لاحل عسكريا لازمة اليمن
23 آذار 2021
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
مبادرة الرياض.. باسم اليمن وبنفع السعودية !
23 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
ما أسباب التواجد الامريكي في سوريا.. وموقف العشائر؟